Дуда призвал сделать все возможное, чтобы Украина вернула территории

Президент Польши Анджей Дуда считает ситуацию в Украине очень сложной и призывает делать "все возможное", чтобы Киев мог вернуть оккупированные Россией украинские территории. Об этом Дуда рассказал в интервью LRT, сообщает Европейская правда.

По словам польского президента, он "всегда говорил на международной арене", что Украина "нуждается в нашей помощи – постоянной и бесконечной помощи". Он отметил, что больше всего сейчас Украине нужны боеприпасы.

"Ситуация в Украине очень сложная... Украина хочет восстановить полный контроль над оккупированными территориями. Это также важно для всего мира, ведь это знак того, что международное право действует" , – заявил Дуда.

Говоря о потенциальных переговорах о мире с Россией и возможных уступках Украины, польский президент сказал, что пока "не слышал никаких разговоров о мирных переговорах".