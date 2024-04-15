В Сумской области пограничники остановили российскую ДРГ

Пограничники пресекли попытку российской диверсионно-разведывательной группы прорваться в Сумскую область.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

"Вчера в Сумской области пограничники, выполнявшие боевое задание на одном из направлений госграницы, обнаружили несколько лиц вражеской диверсионно-разведывательной группы, двигавшихся с территории страны-агрессора.

По диверсантам сразу же открыли огонь на поражение. Отстреливаясь из стрелкового оружия захватчики отступили" , – говорится в сообщении.

Пограничники отмечают, что активность вражеских диверсионно-разведывательных групп по направлению Сумской области остается достаточно высокой