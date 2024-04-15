Военные РФ применяют в Украине "амебную" тактику – эстонский генерал

Российские военные в Украине использует так называемую "тактику амебы". Поскольку у них нет возможностей для глубокого прорыва, они экспериментируют с небольшими силами повсюду и надеются, что где-то появится шанс. ﻿Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны Эстонии генерал-майор Энно Мыц, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Он отметил, что в последнее время участились нападения российских войск на Харьков, и московские пропагандистские каналы призывают стереть украинский город с лица земли.

По словам Мыца, это даже чудо, что Харьков еще не уничтожен, ведь он находится недалеко от зоны боевых действий. Кроме того, по его мнению, Россия пытается расширить линию фронта, поскольку это, в свою очередь, вынудит Украину расширить оборону, что означает ее истончение.

"Сами россияне используют то, что можно назвать "тактикой амебы". Осознанно или нет, но, как я уже сказал, у них нет возможностей для глубокого прорыва, но они проталкиваются повсюду, несмотря на жизни своих солдат, на свою технику, так сказать, горящую, и надеются, что где-то, вдруг, появится возможность. Такова их модель действий, которая характерна не только для их действий на поле боя, но и, можно сказать, в глобальном масштабе" , - сказал Мыц.

Генерал заявил, что хотя у России есть возможность бомбить Харьков, у нее нет возможности взять город.

"Россия может пробиться через сам город одним махом, но чтобы удержать его под контролем, потребуется значительно больше войск. А это именно то, чего сегодня не хватает россиянам.