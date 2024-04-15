В Грузии начали рассмотрение закона об "иноагентах", под парламентом протесты

Под парламентом Грузии в понедельник собралась акция протеста против принятия закона об "иноагентах", который в понедельник должен рассмотреть парламентский комитет, сообщает Европейская правда.

Присутствующие на акции протестуют против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", который сегодня утром будет рассматривать юридический комитет.

Демонстрация проходит у заднего входа в парламент. На месте собрались представители общественных организаций и СМИ, которые развернули баннеры с надписью: "Нет российскому закону!". Они сравнивают предложенное законодательство с российским, которое Кремль использует для подавления инакомыслия. На месте мобилизована полиция.

Как сообщает проект SOVA, участники акции развернули возле парламента флаг ЕС.

Кроме того, еще одна акция протеста против законопроекта пройдет перед парламентом вечером в 19:00.

"Борьба за европейское будущее Грузии продолжается. Не оставайся дома, выходи на улицу. "Российский закон" касается всех граждан Грузии! "Российский закон" – это большая стена между Грузией и Европой! Да – Европе! Нет – российскому закону!" – говорится в информации, распространенной организаторами протестов в соцсетях.

Напомним, в Еврокомиссии призвали Грузию отозвать законодательство об "иноагентах", выражая беспокойство в связи с возможным его принятием.

Посол Европейского Союза в Грузии заявил, что законопроект об "иностранных агентах" несовместим с ценностями ЕС, к которому стремится присоединиться страна.