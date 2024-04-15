Графики отключений действуют только на Харьковщине: ситуация в энергетике

По состоянию на 15 апреля графики отключений электроэнергии действуют только в Харьковской области. Также по техническим причинам были отключения в Николаевской и Черниговской областях, питание возобновили. Энергосистема работает стабильно и сбалансированно.

Об этом сообщили в министерстве энергетики.

Отмечается, что из-за солнечной погоды и активной выработки электроэнергии солнечными электростанциями производство электроэнергии из возобновляемых источников ограничивали.

По техническим причинам отключалось оборудование на высоковольтной подстанции Николаевской области, в результате чего обесточивались бытовые потребители – они запитаны.

Из-за отключения высоковольтной воздушной линии обесточилась подстанция в Черниговской области. Без электроэнергии остались потребители и промышленность. Все запитаны.