Оккупанты обстреляли Северск на Донетчине: четверо погибших
Вечером 14 апреля российские войска обстреляли город Северск в Донецкой области. Пока известно о четырех погибших в результате атаки.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Город подвергся обстрелу из реактивной артиллерии вчера вечером — сейчас удалось установить, что от этого обстрела погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет", – сообщил он.
Начальник ОВА призвал жителей эвакуироваться в безопасные регионы, поскольку это единственный способ обезопасить себя.
"Россияне стремятся убить как можно больше наших людей", – добавляет Филашкин.