Оккупанты обстреляли Северск на Донетчине: четверо погибших

Вечером 14 апреля российские войска обстреляли город Северск в Донецкой области. Пока известно о четырех погибших в результате атаки.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Город подвергся обстрелу из реактивной артиллерии вчера вечером — сейчас удалось установить, что от этого обстрела погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет" , – сообщил он.