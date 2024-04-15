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Оккупанты обстреляли Северск на Донетчине: четверо погибших

Оккупанты обстреляли Северск на Донетчине: четверо погибших
Фото: t.me/VadymFilashkin

Вечером 14 апреля российские войска обстреляли город Северск в Донецкой области. Пока известно о четырех погибших в результате атаки.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Город подвергся обстрелу из реактивной артиллерии вчера вечером — сейчас удалось установить, что от этого обстрела погибли четверо мужчин от 36 до 86 лет", – сообщил он.

Начальник ОВА призвал жителей эвакуироваться в безопасные регионы, поскольку это единственный способ обезопасить себя. "Россияне стремятся убить как можно больше наших людей", – добавляет Филашкин.

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