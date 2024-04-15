Close button

Сколько автомобилей из Китая купили украинцы с начала года

Сколько автомобилей из Китая купили украинцы с начала года
Фото: Jengtingchen

В течение января-марта украинцы приобрели около 4,2 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 75%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества: новых – почти 3 тыс. ед. (+114%); б/у – около 1,2 тыс. ед. (+21%).

Итак, в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 2%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 85%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

  1. Volkswagen iD.4 – 750 ед.;
  2. Honda eNS1 – 255 ед.;
  3. BYD Song Plus – 227 ед.;
  4. Nissan Ariya – 189 ед.;
  5. Geely Atlas Pro - 164 ед.

Топ-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:

  1. Volkswagen iD.4 – 350 ед.;
  2. Nissan Ariya – 103 ед.;
  3. Honda eNS1 – 99 ед.;
  4. Toyota bZ4X – 70 ед.;
  5. Volkswagen ID.6 - 48 ед.

Новости

Популярные темы форума

analytics