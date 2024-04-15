Сколько автомобилей из Китая купили украинцы с начала года

В течение января-марта украинцы приобрели около 4,2 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 75%.

Об этом сообщает "Укравтопром".

Из этого количества: новых – почти 3 тыс. ед. (+114%); б/у – около 1,2 тыс. ед. (+21%).

Итак, в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 2%.

Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 85%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

Volkswagen iD.4 – 750 ед.; Honda eNS1 – 255 ед.; BYD Song Plus – 227 ед.; Nissan Ariya – 189 ед.; Geely Atlas Pro - 164 ед.

Топ-5 подержанных легковых автомобилей из Китая: