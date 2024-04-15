Сколько автомобилей из Китая купили украинцы с начала года
В течение января-марта украинцы приобрели около 4,2 тысячи легковых авто, ввезенных из Китая. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на автомобиль китайского производства увеличился на 75%.
Об этом сообщает "Укравтопром".
Из этого количества: новых – почти 3 тыс. ед. (+114%); б/у – около 1,2 тыс. ед. (+21%).
Итак, в первом квартале автомобили китайского происхождения охватили 18% рынка новых легковушек. В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля "китайцев" составляла 2%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили – 85%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- Volkswagen iD.4 – 750 ед.;
- Honda eNS1 – 255 ед.;
- BYD Song Plus – 227 ед.;
- Nissan Ariya – 189 ед.;
- Geely Atlas Pro - 164 ед.
Топ-5 подержанных легковых автомобилей из Китая:
- Volkswagen iD.4 – 350 ед.;
- Nissan Ariya – 103 ед.;
- Honda eNS1 – 99 ед.;
- Toyota bZ4X – 70 ед.;
- Volkswagen ID.6 - 48 ед.