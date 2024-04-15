Главный дипломат ЕС: Ближний Восток на краю пропасти
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель описал ситуацию на Ближнем Востоке такой, которая находится "на краю пропасти". Он выразил надежду, что любой ответ Израиля на нападение Ирана не приведет к эскалации, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.
"Мы находимся на краю пропасти и нам нужно отойти от него. Нам придется нажать на тормоз и включить заднюю передачу", - заявил Боррель.
Подчеркнув то, что, по его словам, является "глубоким расколом" внутри правящей коалиции Израиля, он отметил, что есть "умереннее и умнее" фракция, которая выступает за соответствующие меры "таким образом, чтобы избежать ответа на ответ".
Боррель заявил, что ЕС необходимо сохранить хорошие отношения с Ираном, несмотря на введение против него санкций.
"В интересах всех, чтобы Иран не стал ядерным государством и чтобы Ближний Восток был умиротворен", - сказал он.
Отметим, что правительство Израиля изучает "широкий спектр вариантов" ответа Ирана на недавнюю атаку. Решение будет принято сегодня, 15 апреля или же в ближайшее время.
Атака Ирана на Израиль
В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль, применив сотни ударных дронов и ракет. После атаки в ЦАХАЛ заявили, что почти все воздушные цели были сбиты, а ущерб от атаки был незначительным.
Атака стала ответом на удар Израиля по посольству Ирана в Сирии, в результате чего погибли несколько генералов.