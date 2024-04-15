Продажи iPhone упали почти на 10%, в лидерах – Samsung

В первом квартале этого года продажи смартфонов компании Apple сократились на 9,6%. Зато компания Samsung вернула лидерство. Такие данные приводит International Data Corporation (IDC), сообщает Экономическая правда.

Глобальные поставки смартфонов выросли на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 289,4 миллионов единиц в первом квартале 2024-го.

Samsung отгрузила более 60 миллиона устройств и получила 20,8% от всего рынка. Apple в первом квартале отгрузила 50,1 миллиона смартфонов, что составляет 17,3% от всех поставок.