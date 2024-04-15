Норвегия обещает предоставить Украине F-16 с новейшим вооружением – МИД

Коалиция истребителей передаст Украине значительное количество самолетов F-16. Они будут оснащены новейшим вооружением и смогут бить за линией фронта. Об этом сказал министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде на совместном брифинге с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Я убежден, что Украина должна усиливать и свой ударный потенциал, наносить удары за линией фронта. И это одна из причин почему мы очень рады присоединиться к коалиции по F-16, где мы будем передавать обновленные норвежские F-16, которые в хорошей форме" , - сказал он.

По его словам, Норвегия вместе с датскими и нидерландскими коллегами проводит подготовку украинских пилотов.

"И, возможно, там будут даже дальние ударные возможности, которые сейчас очень важны для Украины" , - добавил он.

Отвечая на вопрос о количестве самолетов, Эйде отметил, что Норвегия сотрудничает сейчас с Данией, Нидерландами, Соединенным Королевством.

"Там будет значительное количество. Когда вы спрашиваете сколько будет от Норвегии (F-16-ред.), не могу вам сказать точное количество, потому что там в том числе и обновленные самолеты, в лучшей боевой форме и некоторые фюзеляжи, которые можно использовать для ремонта в том числе. Буду здесь осторожным" , - сказал он.

Эйде сообщил, что имеет опыт в обороне и знает, что F-16 – очень мощная платформа и все зависит от того как ее оснастить.