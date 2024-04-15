Пезидент Владимир Зеленский провел аналогию между Израилем и Украиной, которые не являются членами НАТО, и призвал международных партнеров усилить усилия против российского террора, и ускорить предоставление ПВО нашей стране, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава государства в Telegram по результатам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Очевидно, что физическая защита не может полностью уберечь от ударов террористов некоторые объекты. Это может сделать только достаточно эффективная ПВО. Мы благодарны тем друзьям, которые это понимают и быстро откликнулись на наши призывы поддержать украинский воздушный щит. Но интенсивность российских атак требует большего единения.

Защитив Израиль, свободный мир продемонстрировал, что именно такое единение не только возможно, но и на сто процентов эффективно. Решительные действия союзников не допустили успеха террора и потери инфраструктуры и заставили агрессора остыть. То же возможно и в защите от террора Украины, которая, как и Израиль, не является членом НАТО. И для этого не нужна активация 5-й статьи, достаточно лишь политической воли".

Отмечается, что заседание Ставки 15 апреля было по двум важнейшим темам сейчас: фронт и энергетика.

Зеленский заслушал доклады военного руководства, данные разведок и доклады представителей энергетической отрасли.

Что предшествовало

В ночь на 14 апреля Иран массированно атаковал Израиль с помощью дронов и ракет в ответ на удар ЦАХАЛа по консульскому учреждению Ирана в Сирии. В Армии обороны Израиля сообщили, что Иран и проиранские силы в регионе во время атаки 13-14 апреля выпустили по Израилю более 300 воздушных целей, из которых около 170 составляли ударные беспилотники, более 30 - крылатые ракеты и 120 - баллистические, почти все их сбили.

Военные США заявили, что уничтожили более 80 беспилотников и по меньшей мере 6 баллистических ракет, которые атаковали Израиль из Ирана и Йемена.

Великобритания подтвердила, что помогала Израилю сбивать беспилотники во время атаки Ирана.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в отличие от Израиля, которому Лондон помогал сбивать иранские дроны в минувшие выходные, его государство не может помогать Украине, чтобы избежать "прямого столкновения войск НАТО с армией РФ".