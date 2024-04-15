ДТЭК: в Днепре энергетики переходят в усиленный режим из-за непогоды
В Днепре вечером 15 апреля и ночью 16 апреля ожидается гроза. Энергетики переходят в усиленный режим работы, сообщает РБК-Украина.
Об этом сообщает ДТЭК.
Как отметили в ДТЭК, энергетики в усиленном режиме готовы ликвидировать последствия возможных аварий, если они возникнут.
"Неблагоприятные погодные условия могут привести к падению деревьев и обрыву проводов. Будьте осторожны, не пренебрегайте правилами безопасности и не приближайтесь к линиям электропередач", - подчеркнули энергетики.
Погода в Украине
В Украине в ближайшую неделю ожидается похолодание и кратковременные дожди, местами с грозами.
Как рассказали синоптики, в ближайшие трое суток в Украине пройдут кратковременные дожди кое-где с грозами. В частности, во вторник, 16 апреля, в Карпатах и Прикарпатье местами возможны значительные дожди. А вот 16-17 апреля на юге, в среду и на востоке страны преимущественно без осадков.
Температура в южной и юго-восточной части ночью 9-15 градусов тепла, днем 22-29 градусов тепла, 18 апреля 19-24 градусов тепла.
На остальной территории страны ночью 4-11 градусов, а днем 16 апреля 15-22 градуса, в течение 17-18 апреля снижение дневной температуры до 7-14 градусов, на высокогорье Карпат до 0 градусов.