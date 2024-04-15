В РФ заявили, что "защита" обжаловала заочный арест Малюка: СБУ опровергла

Ряд российских СМИ сообщили, что якобы "защита" обжаловала в Басманном суде Москвы заочный арест главы Службы безопасности Украины Василия Малюка. СБУ опровергла эту информации, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на картотеку российского "суда", пресс-служба СБУ в комментарии украинским СМИ.

СМИ РФ сообщили, что в карточке "дела" сказано, что решение о заочном аресте Малюка было обжаловано 15 апреля. В пресс-службе суда подтвердили РБК поступление жалобы. "Апелляционная жалоба адвоката", — добавили там.

В Службе безопасности Украины призвали СМИ воспринимать любые заявления российских властей и судов РФ по поводу заочного ареста Василия Малюка и якобы обжалования от его имени этого решения в одном из московских судов "исключительно как проявление вражеских ИПСО".

Дословно СБУ:

"Ни СБУ, ни лично Василий Малюк не обращались ни к каким адвокатам для обжалования фейковых решений российских судов. Эта информация полностью не соответствует действительности. А "защита", которая якобы подает апелляции от имени председателя СБУ, соответственно является частью дискредитационной кампании со стороны РФ".