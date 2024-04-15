Украина изменила правила получения документов за границей

С 15 апреля зарубежные подразделения ГП "Документ" не будут вести прием граждан в порядке "живой очереди", а только по предварительной записи, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает Центр обслуживания граждан "Паспортный сервис".

"С 15.04.2024 зарубежные подразделения ГП Документ в Германии (Мюнхен, Берлин, Кельн), Польше (Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск), Испании (Мадрид, Валенсия), Чехии (Прага), Словакии (Братислава), Италии (Милан) и Турции (Стамбул) вводят прием граждан на оформление документов по предварительной записи в электронную очередь. Получение услуг в порядке "живой очереди" будет невозможным" , — говорится в сообщении.

В то же время, было увеличено количество талонов предварительной записи и усилены средства верификации пользователей.

Запись в электронную очередь является бесплатной и осуществляется на официальном веб-сайте ГП Документ﻿.

Получение/выдача документов производится в порядке живой очереди.