В Минобороны Израиля не видят другого выбора, кроме как ответить на атаку Ирана

Министр обороны Израиля Йоав Галант предупредил США, что у его страны нет другого выбора, кроме как ответить на массированную атаку Ирана, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Axios.

По словам неназванного американского чиновника, которые приводит издание, Галант заявил главе Пентагона Ллойду Остину, что его страна не может позволить Ирану запускать по ее территории баллистические ракеты без ответа.

Галант также отметил, что Израиль не согласится с уравнением, при котором Иран отвечает прямой атакой каждый раз, когда Израиль наносит удар по целям в Сирии.

При этом источники добавили, что Остин передал Галанту послание, аналогичное заявлению президента США Джо Байдена в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. В частности, американский чиновник подчеркнул необходимость сделать все возможное, чтобы избежать эскалации.

Атака Ирана на Израиль

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля Иран запустил сотни дронов, баллистических и крылатых ракет по Израилю. Так страна "ответила" на удар ЦАХАЛа по ее консульству в Сирии, в результате которого был ликвидирован высокопоставленный генерал.

Большинство целей Израилю вместе с США и Британией удалось сбить. Нанесенный стране ущерб был незначительный.

Сейчас же в СМИ появляется все больше информации о возможном ответе Израиля на такой удар.

Глава британского МИД Дэвид Кэмерон после этого заявил, что Израиль имеет право на ответ, но он не должен привести к эскалации в регионе.