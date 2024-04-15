Глава МИД Норвегии анонсировал подписание соглашения по безопасности с Украиной

Украина и Норвегия завершили переговоры по двустороннему соглашению по безопасности и подпишут его на следующей встрече двух лидеров, сообщает Европейская правда.

Об этом после встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве 15 апреля заявил глава МИД Норвегии Эспен Барт Эйде, передает AFP.

По словам Эйде, Норвегия будет предоставлять Украине "долгосрочную военную, политическую, финансовую и гуманитарную поддержку".

"Соглашение демонстрирует нашу четкую политическую приверженность продолжать поддерживать Украину, как мы это делали после жестокого, полномасштабного нападения России более двух лет назад", – добавил он.

Норвежский министр уточнил, что соглашение будет подписано и обнародовано во время следующей встречи Зеленского с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стьоре. Но пока дата этой встречи еще не объявлена.

В июле 2023 года лидеры "Группы семи" совместно с Украиной приняли декларацию, которая стала основой для заключения двусторонних соглашений по безопасности. Они, как предполагается, должны гарантировать долговременную поддержку Украины до ее вступления в НАТО.

Сейчас Украина подписала двусторонние соглашения по безопасности с девятью странами, последней из них стала Латвия.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что такое соглашение может быть готово к подписанию в мае-июне.