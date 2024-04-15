Чехия заключила контракты на поставку 180 тысяч снарядов для Украины

Чехия в рамках своей инициативы уже заключила контракты на поставку 180 тысяч артиллерийских боеприпасов для Украины и сейчас работает над контрактированием еще 300 тысяч, сообщает Европейская правда.

Об этом, в колонке для Financial Times написал чешский премьер-министр Петр Фиала перед своим визитом в Вашингтон.

"Ситуация в Украине критическая... У них заканчиваются боеприпасы, а это значит, что они вынуждены ежедневно принимать сложные решения. Это чрезвычайно усложняет для них удержание линии фронта – той самой линии, от которой зависит безопасность и будущее всей Европы", – пишет глава правительства Чехии.

По словам Фиалы, успех чешской инициативы по поиску снарядов для Украины объясняется ее "обманчивой простотой".

"Мы работаем над тем, чтобы получить еще 300 тысяч снарядов, и уже заключили контракты на первые 180 тысяч. Они будут доставлены на украинский фронт в ближайшие месяцы", – отметил он.

Премьер Чехии указал, что к инициативе присоединились около 20 стран, упомянув среди них только Данию и Нидерланды.

По словам Фиалы, чешская инициатива также дает Западу время на приспособление к новой ситуации, в которой "война меняет наш мир":

"Мы должны привыкнуть к тому, что ответственная политика безопасности должна предусматривать значительно большие инвестиции в оборону, чтобы сдерживать нападающего".

В целом Чехия идентифицировала по всему миру более миллиона единиц артиллерийских боеприпасов, которые можно закупить для Украины за пределами Европы.

Советник премьер-министра Чехии по национальной безопасности Томаш Пояр допускал, что закупленные в рамках чешской инициативы боеприпасы могут поступить в Украину уже в июне.