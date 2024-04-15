Россия запустила на территорию Украины ударные беспилотники (Обновлено)
Российская армия вечером 15 апреля запустила на территорию Украины ударные беспилотники, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
По состоянию на 21:47 сообщают, что "Шахеды" курсируют на севере Херсона, направлением на Днепропетровщину. Группа дронов также следует с севера Херсонщины на север Николаевщины, курсом на северо-запад.
Обновлено: В 21:54 сообщили о группе "Шахедов" на Днепропетровщине, которая двигается на север. Также "Шахеды" на востоке Кировоградщины – в направлении Днепропетровщины. Новая группа дронов на севере Херсона, курсом на Николаевщину. Также новая группа беспилотников с юга Николаевской области.
В 22:16 военные предупредили, что "Шахеды" из Днепропетровщины, Кировоградщины направляются на Полтавщину. "Шахеды" на севере и юге Николаевщины – курсом на северо-запад.
В 22:49 воздушники написали, что "Шахеды" на востоке Полтавщины двигаются в направлении Харьковщины; на севере Николаевщины – курсом на северо-запад; группа "шахедов" на севере Одесщины – курсом на север.
В 23:15 сообщили о "Шахедах" на Полтавщине в направлении Миргорода; на границе Николаевщины и Кировоградщины – курсом на северо-запад; на севере Одесщины – курсом по Винницкой области.