Президент Грузии раскритиковала действия полиции во время акции против "иноагентов"

Грузинский президент Саломе Зурабишвили раскритиковала препятствование полицией акции протеста в Тбилиси против принятия так называемого закона об "иноагентах", который вызвал возмущение гражданского общества и Запада, сообщает Европейская правда.

Об этом она написала в Twitter (X).

"Массовая мирная демонстрация гражданского общества в Тбилиси против "российского закона". "Спецназ" с водометами и газовыми баллончиками готов перейти к действиям против мирных граждан, которые защищают свое европейское будущее. Продолжаются аресты. Грузия не поддастся новой советизации!" – написала Зурабишвили.

massive peaceful demonstration of civil society in Tbilisi against the “Russian law ». « spetznats » with water and gas canons ready to pass to action against civilians defending their European future. Arrests are ongoing. Georgia will not surrender to resovietisation! ! — Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) April 15, 2024

Ее твит появился на фоне сообщения о том, что юридический комитет парламента Грузии – с заседания которого выгнали оппозицию – поддержал закон об "иноагентах", а в Тбилиси на акции протеста стало известно о первых задержаниях.

Напомним, 15 апреля в парламенте Грузии – несмотря на волну критики от западных партнеров и возмущение внутри страны – начали обсуждение противоречивого проекта "О прозрачности иностранного влияния", который сравнивают с российским законом "об иноагентах".

Грузинские власти уже пытались одобрить этот проект весной 2023 года, но вынуждены были отозвать его под давлением масштабных протестов и позиции Запада.