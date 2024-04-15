ЦАХАЛ: Израильская авиация нанесла удары по базам "Хезболлы" в Ливане

Израильская военная авиация нанесла удары по двум базам террористической организации "Хезболла" в Ливане, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В заявлении израильской стороны говорится, что такие удары были осуществлены недавно с помощью истребителей.

В ЦАХАЛ уточнили, что были атакованы военная база "Хезболлы" в районе Мейс Эль-Джабаль, а также дополнительная военная база "Хезболлы" в районе Тайр-Харфа на юге Ливана.

"Раньше сегодня артиллерия ЦАХАЛа открыла огонь, чтобы устранить угрозу в районе Чебаа на юге Ливана" , - добавили израильские военные.

Атаки группировки "Хезболла"

Напомним, "Хезболла" ("Партия Аххала" или "Партия Бога" взята из Корана) является военизированной ливанской шиитской организацией и политической партией, выступающей за создание в Ливане исламского государства. Организация была создана во время гражданской войны в Ливане в 1982 году группой шиитских радикальных священнослужителей при финансовой поддержке Ирана. Ее целью был провозглашен "военный ответ на оккупацию" Израилем части Ливана.

"Хезболла" признана террористической организацией правительствами ряда стран, а также Европейским союзом.

С началом наземной операции против ХАМАС в Секторе Газа боевики "Хезболлы" начали обстреливать ракетами территорию Израиля и американские военные объекты в соседних странах.

В частности, 7 апреля авиация Сил обороны Израиля ударила по объектам в долине Бека на востоке Ливана. Целью воздушной атаки мог быть тренировочный лагерь группировки "Хезболла" около границы с Сирией.

Премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил о том, что его страна готова начать войну с ливанской группировкой.

8 января в южном Ливане в результате израильского удара погиб старший командир элитных сил "Хезболла Радван".

8 апреля израильские СМИ сообщили, что ЦАХАЛ ликвидировал в Ливане элитного командира "Хезболлы". А 14 апреля, уже после массированной атаки Ирана на Израиль, стало известно, что ЦАХАЛ ударил по большому объекту по производству оружия в Ливане.

Комбинированный удар Ирана по Израилю

Ранее сообщалось, что в ночь на 14 апреля Иран запустил по территории Израиля десятки ударных беспилотников и ракет.

Отметим, что причиной масштабного удара стало то, что 1 апреля Израиль ударил по Иранскому посольству в Сирии. Соответственно, буквально через две недели, Иран устроил ответную атаку.

Сообщалось, что "десятки ракет" были запущены и из Ливана на север Израиля, и в ответ ЦАХАЛ нанес удар по ряду военных структур в Ливане. Также удары производились из Ирака и Йемена. В общей сложности Иран выпустил по Израилю более 300 дронов и ракет.

Израиль уже планирует "серьезный ответ" на беспрецедентный запуск беспилотников и ракет с территории Ирана. При этом Израиль пообещал координировать ответ с союзниками.