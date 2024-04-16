В МАГАТЭ обеспокоены возможными ударами Израиля по ядерным объектам Ирана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси обеспокоен вероятными ударами Армии обороны Израиля о ядерных объектах на территории Ирана, пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

По словам Гросси, Иран закрыл свои ядерные объекты в воскресенье, 14 апреля, по "соображениям безопасности".

В понедельник, 15 апреля, доступ к объектам был открыт, но власти страны не допустили к ним инспекторов МАГАТЭ с объяснением "пока мы не убедимся, что ситуация полностью успокоилась".

"Мы собираемся возобновить работу завтра (16 апреля. - ред.). Это не повлияло на нашу инспекционную деятельность" , - сказал Гросси журналистам в Нью-Йорке.

Отвечая на вопрос о возможности удара Израиля по иранским ядерным объектам, Гросси сказал: "Мы всегда обеспокоены такой возможностью". Он призвал к "крайней сдержанности".

Ядерные объекты Ирана

Начиная с 2011 года, МАГАТЭ выражает обеспокоенность возможным военным измерением ядерной программы Ирана. С тех пор был обнародован ряд докладов, в которых говорилось об этой возможности.

2 января 2021 года власти Ирана официально уведомили МАГАТЭ о намерении обогащать уран до 20%. А уже 4 января на иранском ядерном объекте в Фордо начался процесс обогащения урана на уровне 20%.

7 января официальный представитель Организации атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди, заявил, что Иран может "спокойно" довести обогащение урана до 90%.

Осенью 2022 года иранские власти начали массовое наращивание возможностей по обогащению урана, используя центрифуги на подземном заводе в Натанзе.

В марте этого года МАГАТЭ подтвердило обнаружение в Иране обогащенного урана, близкого по концентрации к пригодному для изготовления оружия.

В марте издание Bloomberg сообщало, что перспектива получения Ираном российских систем ПВО С-400, может ускорить принятие Израилем решения об ударах по ядерным объектам.

В сентябре 2023 года США и Израиль во время учений отработали удары по ядерным объектам Ирана.