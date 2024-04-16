Курс валют НБУ на 16 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 16 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 15 апреля, достиг уровня 39.5737 за 1 доллар.

Курс евро достиг уровня 42.1618 за 1 евро.

Фунт стерлингов подорожал на 24 коп до 49.3761 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 18 коп до 43.3589 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 9.8205 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.573 700 EUR Евро 42.161 800 GBP Фунт стерлингов 49.376 100 CHF Швейцарский франк 43.358 900 PLN Польский злотый 9.820 500

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.