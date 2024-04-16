Палата представителей США одобрила ряд законов для усиления давления на Иран

Палата представителей США в понедельник проголосовала за ряд законопроектов, направленных на финансовое давление на Иран, сообщает Украинская правда.

Голосование состоялось в ответ на беспрецедентную атаку беспилотников и ракет, которую осуществила Исламская Республика против Израиля.

Законопроекты в основном направлены на наложение финансовых санкций на Иран, тех, кто его поддерживает, и его сеть прокси.

Законопроекты, за которые проголосовали в понедельник вечером, в основном не вызывают споров и пользуются поддержкой большинства демократов.

Среди них законопроект о прекращении освобождения от налогообложения некоммерческих организаций, которые поддерживают террористические группы; закон, направленный на то, чтобы прервать закупку Китаем иранской нефти и нефтепродуктов; и попытка отрезать иранское правительство от использования финансовой системы США.