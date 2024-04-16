У Байдена против отдельного законопроекта о предоставлении помощи Израилю

Белый дом заявил в понедельник, что выступает против отдельного законопроекта о помощи Израилю без помощи Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает Европейская правда.

Жан-Пьер сказала, что "мы не примем отдельный" законопроект о помощи Израилю.

"Отдельный проект фактически не помог бы Израилю и Украине. Это фактически задержало бы... необходимую помощь" , – сказала Жан-Пьер, призвав Палату представителей принять сенатский законопроект о помощи Израилю, Украине и Тайваню в объеме 95 миллиардов долларов.

Ранее на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Белый дом "против отдельного законопроекта, который будет действовать только в отношении Израиля, и как мы видели, который предлагается".

Угроза президента Байдена наложить вето на отдельный законопроект о помощи Израилю, предложенный республиканцами Палаты представителей в феврале, сплотила демократов, чтобы провалить этот план.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон 15 апреля обнародовал свой план одобрения иностранной поддержки в палате, предусматривающий четыре отдельных голосования за помощь Украине, Израилю, Тайваню и приоритеты национальной безопасности и часть помощи Киеву – в кредит.