РФ за сутки потеряла более 900 военных и 16 артсистем – Генштаб
За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 920 военных, 16 артсистем, 13 бронемашин, 9 танков и другую военную технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 455 340 (+920) человек,
- танков − 7 189 (+9) ед,
- боевых бронированных машин – 13 809 (+13) ед,
- артиллерийских систем − 11 609 (+16) ед,
- РСЗО − 1 046 (+0) ед,
- средств ПВО − 759 (+1) ед,
- самолетов − 347 (+0) ед,
- вертолетов − 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 9277 (+11) ед,
- крылатых ракет − 2 092 (+0) ед,
- кораблей/катеров − 26 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 15 563 (+53) ед,
- специальной техники – 1 908 (+0) ед.