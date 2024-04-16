РФ за сутки потеряла более 900 военных и 16 артсистем – Генштаб

За минувшие сутки в ходе войны против Украины Россия потеряла около 920 военных, 16 артсистем, 13 бронемашин, 9 танков и другую военную технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.04.24 ориентировочно составили: