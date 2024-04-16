Туск: Не рассматриваем других вариантов, кроме сохранения независимой Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск после встречи с премьером Дании Метте Фредериксен заявил, что их страны планируют активно помогать Украине и не допускают других сценариев, кроме тех, при которых Украина сохранится как независимое государство. Об этом Туск сказал после встречи с датской коллегой в Польше, сообщает Европейская правда.

Туск рассказал, что в вопросе европейской безопасности и поддержки Украины у них с Фредериксен идентичные взгляды.

"Мы будем сотрудничать сейчас и в будущем для объединенной, четкой и честной позиции ЕС по войне в Украине. Мы будем среди тех, кто помогает и мобилизует других для помощи Украине. Дания и Польша исключают любые другие сценарии, кроме того, при котором Украина сохранит территориальную целостность и независимость" , – заявил Дональд Туск.

Туск напомнил, что Дания и Польша являются участниками сразу нескольких "коалиций" по поставкам оружия Украине в рамках "формата Рамштайн" – по артиллерии, бронетехнике, беспилотным системам, кибербезопасности.

Он отметил, что в целом ЕС сейчас "в лучшей морально-этической форме", чем несколько лет назад – имея в виду, что европейские государства действительно готовы помогать Украине, а Германия, которая когда-то наотрез отказывалась предоставлять оружие, передает Украине дополнительные Patriot.

"Это не просто символический жест, это уже новый подход... Европейские лидеры союзнических стран говорят, что готовы тратить все больше и больше" , – отметил Дональд