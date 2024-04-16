Смертельное ДТП с участием нардепа: дело передали в суд
Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении народного депутата Украины, совершившего смертельное ДТП на трассе Киев-Чоп.
Об этом говорится в сообщении Офиса генпрокурора.
ОГП не называет имя нардепа, но обстоятельства дела указывают на народного депутата от "Батькивщины" Андрея Николаенко.
"Расследованием установлено, что 3 ноября 2023 около 10:00 на трассе "Киев-Чоп" вблизи села Березовка автомобиль под управлением народного депутата Украины совершил наезд на 18-летнюю девушку, которая перебегала дорогу.
Обвиняемый нарушил ПДД и превысил разрешенную максимальную скорость, допустив наезд. От полученных телесных повреждений девушка погибла на месте происшествия", – говорится в сообщении.
Дело расследовали по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшим смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).