Военные показали, как сейчас выглядит разрушенный Часов Яр

Воины штурмового батальона "Черный лебедь" 255-й ударной группы ВСУ, показали кадры разрушенного Часового Яра, отснятые в апреле 2024 года, сообщает Украинская правда.

На кадрах можно увидеть разрушенную в результате российских обстрелов церковь и детскую площадку.

Также на кадрах с беспилотника видно разрушенный город, где практически нет ни одного уцелевшего здания. Рядом с домами воронки от вражеских снарядов и ракет, изуродованные деревья.

В окрестностях поднимаются клубы дыма.

Зруйнований Часів Яр. Відео: батальйону "Чорний лебідь" pic.twitter.com/qFTtGsKuk1 — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 16, 2024

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладении населенным пунктом Часов Яр и создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. По его словам, РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая.

После потери некоторых позиций на направлении Часового Яра в Донецкой области, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" начались проверки и переводы военных, которые были костяком подразделения.

Российская армия 4-5 апреля пыталась пехотой зайти на окраины Часового Яра в Донецкой области (район Восточный или Канал), но не смогла закрепиться. По состоянию на 5 апреля 2024 года украинская армия полностью контролирует город.