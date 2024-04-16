Туск: ЕС должен нейтрализовать "теневой флот" РФ в Балтийском море

Функционирование в Балтийском море "теневого флота" России, нелегально перевозящего российскую нефть, должно быть прекращено благодаря вмешательству на уровне Еврокомиссии. Об этом во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Мэтте Фредериксен в понедельник в Варшаве отметил глава польского правительства Дональд Туск, сообщает Укринформ.

"Это старые, ржавые корабли. И я сделаю все возможное, чтобы поддержать премьера (Фредериксен – ред.), чтобы Еврокомиссия задержала этот флот. Это должно быть европейское решение о задержании функционирования этого флота по де-факто нелегальной перевозке (нефти – ред.), что угрожает экологической безопасности в Балтийском море" , - подчеркнул Туск.

Он добавил, что Варшава не оставит Копенгаген наедине с этой проблемой.

В свою очередь премьер Дании подчеркнула, что как ее страна, так и Польша, "хотят избавиться от этих российских кораблей, и не важно, ходят они под российским флагом или нет, ведь это только технические вопросы".

По ее мнению, хорошим решением была бы подготовка на уровне Еврокомиссии рекомендаций для стран-членов ЕС относительно возможной реакции на этот флот.

Она добавила, что этот вопрос будет обсуждаться и дальше.

Как сообщали ранее шведские СМИ, недалеко от шведского острова Готланд в течение длительного времени на якоре стоит судно Zircone под кипрским флагом, которое, очевидно, заправляет в Балтийском море так называемый "теневой флот" России, нелегально перевозящий нефть из РФ в третьи страны. Этот корабль служит для "теневого флота" РФ как пункт дозаправки, ведь десятки раз фиксировалось как между ним и разными судами, направлявшимися в Россию или обратно, опрокидывались шланги, что, очевидно, было дозаправкой.

Как правило, к "теневому флоту" относятся старые суда, не имеющие страховки и принадлежащие неопределенным владельцам. Речь идет о не менее 100 судов, перевозящих российскую нефть.