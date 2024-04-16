Зеленский: Без помощи США Украина не будет иметь шансов победить

Президент Владимир Зеленский заявил, что если Конгресс США не проголосует за предоставление поддержки Украине, то шансов победить у нее не будет. Об этом Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает Европейская правда.

Зеленский отвечал на вопрос о том, какое влияние на ситуацию на поле боя будет иметь неодобрение пакета поддержки объемом 60 млрд долларов в Конгрессе США.

"Я говорю вам откровенно – без этой помощи шансов победить у нас не будет. Надо быть намного сильнее врага" , – сказал президент.

Он подчеркнул, что российские силы сейчас существенно превосходят украинские по количеству артиллерийских снарядов.

"Сегодня артиллерийский снаряд 1 к 10. Можем ли мы так стоять? Нет. В любом случае, при этой статистике они нас будут ежедневно толкать назад. Если мы хотим стопроцентно защищать то, что сегодня под нашим контролем, мы должны от 1 перейти к 10 к 10" , – сказал глава государства.

Он добавил, что Россия имеет неограниченное количество людей и большое количество снарядов, которым Украина должна противостоять.