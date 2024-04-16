Зеленский заявил, что спикер Джонсон поддерживает пакет помощи Украине
Спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон поддерживает помощь Украине, предусмотренную законопроектом, ожидающим одобрения конгрессменов. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает Укринформ.
Он рассказал, что дважды разговаривал с Джонсоном, начиная с осени 2023 года.
"Он (спикер – ред.) мне сказал, что полностью за то, чтобы Украина получила поддержку", - отметил Зеленский.
По его словам, все конгрессмены, с которыми он разговаривал, подтверждали ему, что будет положительное решение и что это только вопрос времени.
Глава государства отметил, что Украина не возражает, если эта помощь от США будет предоставлена в форме займа, а не доната.
"Для нас на этом этапе это не важно, нам нужно защитить наших людей", - сказал Президент Украины.