Зеленский заявил, что спикер Джонсон поддерживает пакет помощи Украине

Спикер Палаты представителей в Конгрессе США Майк Джонсон поддерживает помощь Украине, предусмотренную законопроектом, ожидающим одобрения конгрессменов. Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в интервью PBS, сообщает Укринформ.

Он рассказал, что дважды разговаривал с Джонсоном, начиная с осени 2023 года.

"Он (спикер – ред.) мне сказал, что полностью за то, чтобы Украина получила поддержку" , - отметил Зеленский.

По его словам, все конгрессмены, с которыми он разговаривал, подтверждали ему, что будет положительное решение и что это только вопрос времени.

Глава государства отметил, что Украина не возражает, если эта помощь от США будет предоставлена в форме займа, а не доната.