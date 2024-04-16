Зеленский высказался о решении Джонсона разделить помощь Украине и Израилю

Президент Владимир Зеленский назвал "позором для мира" и "чистой политикой" решение спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона отделить помощь Израилю от Украины в соответствующем законопроекте. Об этом он заявил в интервью PBS News, сообщает Лига.net.

Журналистка напомнила, что Джонсон на этой неделе заявил, что Палата представителей попытается проголосовать за помощь Израилю, но "остается непонятным, войдет ли туда помощь Украине".

Зеленский заявил, что это "странно".

Отвечая на вопрос почему, президент сказал:

"Это говорит о том, что это вопрос не безопасности тогда. Это совершенно чистая политика. И, если честно, это позор для мира, и просто позор для демократии и для всех, кто о демократии только говорит".

По его словам, если Конгресс вынесет на голосование отдельно помощь Украине и отдельно помощь Израилю, это будет иметь под собой чисто политический контекст.