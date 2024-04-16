Боррель: Дешевле купить Patriot, чем восстанавливать разрушенную электростанцию

Дешевле купить американские системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, которую разрушила Россия. ﻿Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Отвечая на вопрос может ли Франция сделать больше для Украины, чем Германия, Боррель заявил, что все могут сделать больше, чтобы выполнить европейские обязательства.

"Моя роль заключается не в том, чтобы указывать пальцем на ту или иную страну, а в том, чтобы выработать общую позицию. Для меня важна общая цифра, но я прекрасно понимаю, что эта сумма складывается из очень разных понятий" , - заявил он.

Боррель подчеркнул, что проблема не во времени, а в количестве.

"Через год может быть уже слишком поздно. Прежде чем говорить о восстановлении Украины, мы должны избежать ее разрушения. Дешевле купить системы Patriot, чем восстанавливать электростанцию, на которую нацелились россияне" , - заявил глава дипломатии ЕС.

Системы ПВО для Украины

Украина еще с начала полномасштабного российского вторжения работает над усилением ПВО. Однако потребность в противовоздушной обороне обострилась после возобновления российских ударов по объектам энергетики.

Помочь Украине с поиском ПВО обещала Германия. Как заявлял Берлин, немецкое правительство пересмотрит свои запасы и будет искать по миру системы, которые можно отправить в Украину. Недавно Германия объявила о передаче Украине дополнительной системы Patriot.

Однако президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что для того, чтобы полностью закрыть небо Украины от российских дронов и ракет, нужно 25 систем Patriot.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Украина уже нашла в мире 100 свободных систем Patriot, но сначала хочет добиться получения 7 из них.

В приоритете Украины не только Patriot, но и системы Samp-T, тоже способные сбивать баллистику. На сегодняшний день Украина ведет переговоры о получении двух батарей Patriot и одной батареи Samp-T.