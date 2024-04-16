Россияне нанесли авиаудар по Херсонщине: 15 человек пострадали

Днем 16 апреля российские военные нанесли авиаудар по Бериславу на Херсонщине. В результате обстрелов пострадали 15 человек.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура.

По данным следствия, 16 апреля около 11:30 российская армия нанесла авиационный удар по Бериславу. В результате взрыва КАБа предварительно 15 гражданских людей получили акубаротравмы. Медики предоставили помощь пострадавшим на месте.

Кроме того, повреждения получили жилые дома, магазины, аптека и т.д.