Польские фермеры разблокировали пункт пропуска "Угринов" – ГПСУ

Польские фермеры прекратили блокирование пункта пропуска "Долгобичув-Угринов". Об этом заявил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, сообщает Украинская правда.

"По информации, полученной от Пограничной стражи Республики Польша во вторник в 13.50 по киевскому времени участники акции на территории Польши прекратили блокировать движение грузовым транспортным средствам перед пунктом пропуска "Долгобичув-Угринов". Оформление и пропуск через границу грузовиков в обоих направлениях начали осуществляться в обычном режиме" , – сообщил он.

По данным Демченко, в настоящее время на выезд из Украины перед этим пунктом пропуска ожидают 100 тяжеловозов, еще 30 грузовиков (с полной массой до 7,5 т) ожидают оформления на территории Польши.

Водителей и перевозчиков просят учесть эту информацию при планировании международных перевозок.