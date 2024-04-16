Канцлер Германии попросил Си Цзиньпина посодействовать миру в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином в Пекине во вторник, 16 апреля, подчеркнул, что действия России "наносят вред всему международному порядку, поскольку нарушают основной принцип устава ООН - принцип нерушимости национальных границ", сообщает Deutsche Welle.

"Я хотел бы с вами обсудить, как мы можем внести больший вклад для достижения справедливого мира в Украине" , - цитирует Шольца немецкое информационное агентство dpa.

Си же сказал, что Китай и Германия "должны развивать двусторонние отношения с долгосрочной и стратегической перспективы и работать вместе, чтобы внести в мир больше стабильности и уверенности".

Он подчеркнул важность сотрудничества между великими государствами перед лицом "возрастающих рисков и вызовов", "новой эры турбулентности и потрясений".