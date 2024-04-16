Мобилизация осужденных: Шуляк рассказала, кому не дадут оружие

Верховная рада 4 апреля в первом чтении приняла законопроект о возможности добровольной мобилизации осужденных. Правда, стать к защите Родины смогут далеко не все желающие, находящиеся за решеткой, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщила глава партии "Слуга народа", глава комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк.

"Сегодня нет популярных решений, которые нравились бы всем, поэтому мобилизация осужденных подпадает под категорию не очень популярных решений. Такие нормы закона дискуются даже в сессионном зале. Сейчас, когда законопроект прошел первое чтение и готовится ко второму, мы не исключаем, что будут определены правки, которые будут рассматриваться и правоохранительным комитетом, и уже потом будут голосоваться в сессионном зале" , - отметила Шуляк.

Нардеп сообщила, что законопроект предусматривает согласие осужденных на мобилизацию, соответствие ряду категорий и состояние здоровья.

"Прежде всего они будут проходить медицинское освидетельствование, которое будет происходить дважды. Первый - непосредственно в месте, где они происходят такое наказание, а второй - во время прохождения ВЛК. Все осужденные, изъявившие желание быть мобилизованными, и защищать страну, будут также обязаны обязательно проходить психологическую экспертизу, также обязательно потребуется согласие командира воинской части" , - пояснила Шуляк.

Она также указала, что после сбора необходимых документов - заявления осужденного, согласия воинской части, медицинских справок - суд должен рассмотреть заявление осужденного и принять решение о том, может ли лицо подписать контракт и быть условно-досрочно освобожденным.

"Конечно будут исключения. Не смогут подписать контракт и быть мобилизованными люди, совершившие преступления против основ национальной безопасности, совершившие убийства коллаборанты, другие тяжкие преступления, как сексуальное насилие и т.д." , - подчеркнула Шуляк.

По ее словам, за осужденными, которые будут проходить службу, будет производиться определенный административный надзор.