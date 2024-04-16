NBC News: США ожидают от Израиля один из менее агрессивных вариантов ответа Ирану

Американские чиновники считают, что ответ Израиля на массированный удар иранских военных будет ограниченным по масштабам и может включать атаки за пределами Ирана, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает NBC News.

Неназванные американские официальные лица рассказали изданию, что до атаки Ирана потенциальные ответные меры Израиля варьировались от отсутствия военных действий до ударов по иранской территории.

Источники NBC News отметил, что, поскольку атака Ирана не привела к гибели израильтян или масштабным разрушениям, то Израиль может ответить одним из своих менее агрессивных вариантов - ударами за пределами Ирана.

Три американский чиновника уточнили, что в число таких вариантов может входить нанесение ударов по территории Сирии, но не по высокопоставленным генералам Ирана, а по грузам или хранилищам с современными деталями ракет, оружием или компонентами, которые отправляются из Ирана к "Хезболле".

При этом источники журналистов уточнили, что США не будут участвовать в ответе Ирану. Собеседники NBC News ожидают, что израильские власти будут заранее делиться своими планами.

Ответ Израиля

Напомним, в ночь с 13 на 14 апреля иранские военные нанесли массированный удар по Израилю. Для этого они использовали более 300 дронов, а также баллистических и крылатых ракет.

Это произошло после того, как Израиль своим ударом разрушил иранское консульство в Сирии. В результате атаки погиб высокопоставленный генерал Корпуса стражей исламской революции.

Представители Израиля неоднократно заявляли о том, что у страны есть право ответить на такой удар Ирана. При этом, по информации СМИ, министр обороны страны Йоав Галант в разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином уже предупредил, что у Израиля нет другого выбора, кроме как ответить.