НАБУ и САП разоблачили масштабную схему на Черновицкой таможне: подробности

В Черновцах разоблачили масштабную схему на таможне с убытком почти в 300 миллионов гривен. К схеме причастны высокопоставленные должностные лица облсовета, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"НАБУ и САП разоблачили преступную организацию, в которую входили известные предприниматели из Черновцы и должностные лица Черновицкой таможни, в частности ее эксначальник, эксдепутат Черновицкого областного совета. Их действия по минимизации таможенных платежей по схеме так называемого "серого" импорта нанесли государству почти 290 млн грн ущерба" , - говорится в сообщении.

Что установило следствие

Участники организовали незаконный ввоз через таможенный пост "Вадул-Сирет" высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их товарами прикрытия (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

По этой схеме, должностные лица таможенного поста обеспечивали пропуск грузовиков без проведения таможенного досмотра. Затем транспорт ехал в склады предпринимателей, где высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них товары прикрытия доставляли на таможенный пост для завершения оформления и уплаты заниженных платежей.

Что грозит фигурантам

В настоящее время подозреваются 11 участников преступной организации: трое служащих Черновицкой таможни и восемь физических лиц.

Действия подозреваемых квалифицированы по ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 345-1, ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Один соорганизатор преступной организации и четырех участников задержаны в порядке ст. 208 УПК РФ.

Правоохранители устанавливают всех участников преступной организации.

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