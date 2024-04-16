Омбудсмен оценил принятый закон о мобилизации

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец положительно оценивает принятый закон о мобилизации, сообщает Укринформ.

Об этом он заявил на брифинге.

"На мой взгляд, законопроект, принятый в условиях, в которых сейчас находится Украина, это лучший вариант, на который мы могли надеяться. Принципиальные замечания, которые я направил как уполномоченный на профильный комитет, на мой взгляд, практически все были учтены" , – отметил Лубинец.

Как отметил омбудсмен, нужно понимать, что сейчас на линии фронта продолжаются чрезвычайно тяжелые бои и находящиеся там военные должны иметь возможность, в частности, получать отпуск, а для этого нужно увеличить количество украинцев в рядах ВСУ.

"Но, на мой взгляд, теперь процедура выглядит максимально демократично, без принуждения. принципов в нашем государстве. Это ТЦК обращаются в органы НПУ и исключительно органы Нацполиции, открывая уголовное или административное производство, занимаются лицами, не выполняющими действия принятого закона", - подчеркнул омбудсмен.

Как сообщалось, Верховная Рада 11 апреля приняла закон о мобилизации. Законодательную инициативу поддержали 283 народных депутата.

16 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон о мобилизации.