В составе ВСУ появится новая отдельная штурмовая военная часть
После информации о проверках в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" Сухопутные войска сообщили, что решили превратить бригаду в воинскую часть, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
"Принято решение о выделении штурмового батальона 67 отдельной механизированной бригады в отдельную штурмовую воинскую часть.
Отмечаем, что подобные реорганизации продолжаются постоянно и направлены на усиление общей боевой готовности и эффективности сил обороны Украины. Количество и масштабы таких мероприятий не разглашаются, чтобы помешать ситуационной осведомленности врага о намерениях и будущих действиях наших войск".
В Сухопутных силах отметили, что в условиях военного положения будут воздерживаться от "любых комментариев относительно решений, направленных на повышение боеспособности войск и более эффективного ведения боевых действий".
Сухопутники добавили, что проводят изменения в организационных структурах и переформировании ВСУ "с учетом результатов выполнения боевых задач, анализа проведенных действий". И хотят повысить устойчивость обороны.
Так также добавили, что "последствия потерь позиций одним нашим подразделением и обнажение флангов других бригад и батальонов считаются потерянными человеческими жизнями, изменением обстановки не в пользу ВСУ".
Напомним:
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладении населенным пунктом Часов Яр и создании условий для дальнейшего продвижения к Краматорской агломерации. По его словам, РФ хочет захватить Часов Яр до 9 мая.
- После потери некоторых позиций на направлении Часового Яра в Донецкой области, где с начала 2024-го года идут тяжелые бои, в 67-й отдельной механизированной бригаде "Добровольческий украинский корпус" начались проверки и переводы военных, которые были костяком подразделения.
- Российская армия 4-5 апреля пыталась пехотой зайти на окраины Часового Яра в Донецкой области (район Восточный или Канал), но не смогла закрепиться. По состоянию на 5 апреля 2024 года украинская армия полностью контролирует город.