НАБУ объявило в розыск экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского
Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило НАБУ в соцсетях.
Гладковский вместе с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам.
Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.
19 октября 2019 года ВАКС арестовал Олега Гладковского с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога. 21 октября за него внесли залог.
В марте 2022 года суд изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях и, по информации НАБУ, выехал за границу.
Следовательно, его объявили в розыск.
Что предшествовало:
- В 2021 году Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск сына Олега Гладковского - Игоря. В 2023 году Высший антикоррупционный суд его заочно арестовал по делу о хищении 13 млн гривен "Укрспецэкспорта".
- Издание Bihus.Info в 2019 году обнародовало расследование о том, как люди из окружения экс-президента Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал сын Гладковского Игорь. Его отец Олег якобы по меньшей мере один раз получал "откат" в 30 тысяч долларов из этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
- После этого НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".
- В июле 2022 года Олега Гладковского заметили в Варшаве. Оказалось, что он ездит за границу как волонтер.