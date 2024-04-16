НАБУ объявило в розыск экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского

Национальное антикоррупционное бюро разыскивает бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, обвиняемого в злоупотреблениях при закупке автомобилей для армии, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщило НАБУ в соцсетях.

Гладковский вместе с экс-заместителем министра обороны и директором департамента Министерства обороны обвиняется в организации закупки в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей повышенной проходимости по завышенным ценам.

Сумма нанесенного ущерба государству составляет более 17 млн грн.

19 октября 2019 года ВАКС арестовал Олега Гладковского с альтернативой внесения 10,6 млн грн залога. 21 октября за него внесли залог.

В марте 2022 года суд изменил меру пресечения на личное обязательство. После этого обвиняемый перестал появляться на судебных заседаниях и, по информации НАБУ, выехал за границу.

Следовательно, его объявили в розыск.

Что предшествовало: