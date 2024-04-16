ВСУ: Захват Часвого Яра упростит россиянам наступление на другие города Донецкой области
Если россиянам удастся захватить Часов Яр в Донецкой области – у них появится возможность начать наступление на Константиновку, Дружковку, Краматорск и Славянск, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает Politico со ссылкой на спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назара Волошина.
"Это господствующая высота в регионе, контроль над которой позволит российским оккупантам, если они ее достигнут, значительно упростить продвижение в направлении Константиновки, Славянска и Краматорска".
"Эти города являются последним оплотом Донецкой области, находящейся под контролем Украины".
Волошин добавляет, что Кремль приказал своей армии захватить Времен Яр до 9 мая, ведь российская военная пропаганда крайне нуждается в большой победе на фронте.
Спикер добавляет, что несмотря на постоянные атаки, россияне вряд ли достигнут своей цели. В то же время он подчеркнул, что Киеву нужно западное ПВО, F16 и другое оружие, чтобы изменить ситуацию на фронте.
Что предшествовало:
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что Россия сосредотачивает усилия для прорыва обороны западнее Бахмута, овладении населенным пунктом Времен Яр и создании условий для дальнейшего продвижения в Краматорскую агломерацию.
- 16 апреля стало известно, что после потери некоторых позиций в направлении Временного Яра, где с начала 2024 года идут тяжелые бои, один из батальонов 67 механизированной бригады "Добровольческий украинский корпус" – штурмовой – выводят в отдельную военную штурмовую часть.