Боррель объяснил разницу между Украиной и Израилем во время атак ракет и дронов

Высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что считает отличными ситуацию в Украине и Израиле, когда речь идет о защите воздушного пространства союзниками, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС 16 апреля.

По словам Борреля, ситуация, когда западные союзники помогли Израилю сбить иранские ракеты и дроны, и ситуация с российскими атаками в Украине, – это "две отличные вещи, которые нельзя сравнить".

Прежде всего он напомнил, что в Израиле есть многоуровневая система защиты воздушного пространства "Железный купол", и для развертывания в Европе ее аналога понадобилось бы много времени и финансовых ресурсов, которых нет.

"Во-вторых, во время иранской атаки ракеты пролетали над военно-воздушными базами, которые принадлежат Франции, США и Иордании. И они также защищали свои базы. В Украине этого нет. Там нет военно-воздушных баз, принадлежащих США, Великобритании или Иордании", – добавил топ-дипломат ЕС.

Боррель в то же время подчеркнул, что считает необходимым для Евросоюза укреплять способности украинской ПВО.

"В понедельник (22 апреля. – Ред.), когда будут встречаться министры обороны (стран-членов ЕС. – Ред.), надеюсь, что у нас будут достаточно конкретные обязательства в этом направлении", – сказал он ранее во время пресс-конференции.

Накануне Зеленский после заседания Ставки верховного главнокомандующего заявил, что западные государства могут так же помочь Украине защититься от российских атак, как и Израилю – во время иранских ударов.

В Белом доме заявили, что США отказались от любого боевого участия в войне в Украине, поэтому не будут сбивать иранские дроны, которые запускает Россия, как они с союзниками сделали это в минувшие выходные в Израиле.