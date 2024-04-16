В Грузии начали разгонять протестующих против закона об "иноагентах"

В Тбилиси, столице Грузии, силовики возле парламента начали разгонять протестующих против законопроекта "об иностранных агентах", сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает News Georgia в Telegram и NetGazeti в Telegram.

По информации СМИ, акцию протеста начали разгонять с задней стороны грузинского парламента. При этом официальной информации о количестве задержанных участников пока нет.

Для того, чтобы разгонять протестующих, силовики используют спецсредства. В частности, нескольким участникам понадобилась медицинская помощь после того, как против них предположительно применили перцовый спрей.

Обращение Зурабишвили

В то же время президент Грузии Саломе Зурабишвили экстренно обратилась к президенту Франции Эммануэлю Макрону и главе Евросовета Шарлю Мишелю из-за попыток принять в стране законопроект "об иноагентах".

Зурабишвили хочет, чтобы этот вопрос рассмотрели на специальном заседании Евросовета в Брюсселе 17-18 апреля.

Протесты в Грузии

Напомним, в Грузии начались протесты после того, как правящая партия "Грузинская мечта" повторно внесла на рассмотрение парламента законопроект "об иноагентах". Он может стать рычагом влияния на организации, которые финансируют из-за границы. Аналогичный закон уже принят в России.

В прошлом году такая попытка партии уже вызвала массовые протесты. Они привели к тому, что власти согласились отозвать инициативу из парламента.

Против законопроекта активно выступают мирные жители страны и оппозиция. В частности, 9 апреля они провели "Марш свободы", где критиковали "российский закон".