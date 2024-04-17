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Курс валют НБУ на 17 апреля

Курс валют НБУ на 17 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 17 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 апреля, остается стабильным на уровне 39.5737 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 42.1222 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 8 коп до 49.3009 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 43.3875 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 12 коп до 9.7042 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 39.573700
EUR Евро 42.122200 --0.0396
GBP Фунт стерлингов 49.300900 --0.0752
CHF Швейцарский франк 43.387500 +0.0286
PLN Польский злотый 9.704200 --0.1163

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

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