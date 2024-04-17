Курс валют НБУ на 17 апреля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 17 апреля 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 16 апреля, остается стабильным на уровне 39.5737 за 1 доллар.
Курс евро понизился до уровня 42.1222 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов снизился на 8 коп до 49.3009 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 43.3875 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 12 коп до 9.7042 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|39.573700
|EUR
|Евро
|42.122200
|GBP
|Фунт стерлингов
|49.300900
|CHF
|Швейцарский франк
|43.387500
|PLN
|Польский злотый
|9.704200
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.