Курс валют НБУ на 17 апреля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 17 апреля 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 16 апреля, остается стабильным на уровне 39.5737 за 1 доллар.

Курс евро понизился до уровня 42.1222 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов снизился на 8 коп до 49.3009 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 3 коп до 43.3875 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 12 коп до 9.7042 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 39.573 700 EUR Евро 42.122 200 GBP Фунт стерлингов 49.300 900 CHF Швейцарский франк 43.387 500 PLN Польский злотый 9.704 200

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.