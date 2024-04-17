Госдеп об уничтожении ракет над Украиной: США не будут втягиваться в вооруженный конфликт с РФ

Соединенные Штаты не могут вовлекаться в вооруженное противостояние с Россией, чтобы отражать ее воздушные атаки в небе над Украиной, однако продолжат прилагать усилия для усиления международной поддержки ВСУ необходимыми вооружениями. Такую позицию высказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер, сообщает Укринформ.

"Мы не находимся в вооруженном военном конфликте с Россией" , - отметил представитель Госдепа.

Он отметил, что присутствие самолетов США в небе над Украиной для реагирования на удары России означало бы именно такое противостояние.

"Мы не собираемся втягиваться в косвенный вооруженный конфликт с Россией. Президент Соединенных Штатов дал это четко понять" , – продолжил Миллер.

По его словам, конфликт между США и РФ означал бы угрозу начала Третьей мировой войны. "Тем не менее, мы полностью отданы (поддержке – ред.) обороны Украины" , - отметил представитель Госдепартамента.

Он подчеркнул, что администрация Байдена доказала эту преданность на протяжении последних двух лет полномасштабной войны, развязанной РФ против Украины.

"И если вы хотите задать вопрос о том, что мы можем сделать еще, он будет адресован Конгрессу Соединенных Штатов" , - подчеркнул представитель администрации.

Он напомнил, что в Палате представителей находится законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности США, который позволил бы предоставить Украине больше вооружений, в том числе систем противовоздушной обороны. "И мы надеемся, что это будет принято" , - добавил представитель Госдепа

Накануне советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США не могут сбивать БПЛА над Украиной, как они это делали для защиты Израиля. Он объяснил это тем, что ситуации в Украине и Израиле очень разные, назвав обе страны дружественными.