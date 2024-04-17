Конгрессвумен Спартц не поддерживает финансовую помощь Украине, только военную

Уроженка Украины, конгрессвумен Виктория Спартц отказывается поддержать в Конгрессе другое финансирование для Киева, кроме как для летальной помощи, и выдвигает условием меры для охраны границы США, сообщает Европейская правда.

После озвучивания спикером Майком Джонсоном его предложения о финансировании для союзников, в частности Украины, Спартц заявила в своем Twitter (Х), что не готова голосовать за выделение любого другого финансирования для Киева, кроме как на поставку оружия. Спартц написала, что не поддержит "отправку денег украинскому правительству – только летальную помощь".

Также она заявила, что пакет Джонсона должен содержать шаги для охраны границы США с Мексикой. В противном случае она вообще откажется поддержать весь пакет Джонсона.

"Мы должны выбрать холмы, на которых нам предстоит умереть, и занять их. Наша южная граница – именно такой холм. Как я уже неоднократно говорила, если пакет спикера Джонсона не будет содержать мер по охране границ, я не поддержу это предложение" , – заявила Спартц.

Ранее республиканка из Индианы заявляла, что не поддержит принятый Сенатом пакет, который включает 60 миллиардов долларов на помощь Украине, а также средства для Израиля и Тайваня.

В ряде интервью Спартц говорила, что хочет от президента Байдена более четкой стратегии относительно роли США в войне и более пристального контроля за тем, как расходуется помощь для Украины.

Спартц говорила, что может поддержать пакет, который будет включать деньги на вооружение, дополнительный надзор за выделением помощи и более жесткие правила безопасности на границах США.