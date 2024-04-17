Дания выделила Украине новый пакет военной помощи

Правительство Дании объявило о выделении нового пакета военной поддержки Украины объемом почти 300 млн евро, которые будут направлены, среди прочего, на закупку боеприпасов, беспилотников и производство ракетных компонентов, сообщает Европейская правда.

Согласно сообщению, решение предусматривает выделение 200 млн датских крон на инвестиции в украинскую оборонную промышленность.

Кроме того, выделены средства на создание значительного морского потенциала, беспилотников и производство ракетных компонентов. Всего в новом пакете было выделено около 2,2 млрд датских крон (295 млн евро).

"Инвестиции в украинскую оборонную промышленность для закупки и передачи оружия и боеприпасов, беспилотников и производства ракетных компонентов в сотрудничестве с Нидерландами и Чехией, а также значительная морская помощь. Это основные элементы 17-го пакета помощи, по которому правительство сегодня провело консультации с датским комитетом по вопросам внешней политики" , – сказано в сообщении.

"17-й пакет помощи направлен на расширение оборонно-промышленного сотрудничества с Украиной, основанный на все большей потребности в укреплении и наращивании украинского производства артиллерийских снарядов, ракет и беспилотников" , – прокомментировал министр обороны Дании Троэльс Лунд Пульсен.

Он отметил, что в марте посетил несколько украинских предприятий оборонной промышленности в Киеве, и стало понятно, что существует большой потенциал для будущего сотрудничества.

Как и предыдущие пакеты помощи, этот предусматривает заключение ряда различных соглашений с членами Альянса как по закупкам, так и по пожертвованиям со стороны оборонных предприятий стран-членов НАТО. Часть оборудования будут поставлять датские компании.