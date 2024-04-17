Ракетный удар РФ по Чернигову: известно о четырех погибших

Россияне утром 17 апреля ударили по густонаселенному району Чернигова, в результате чего погибли 4 человека, количество жертв может возрасти. Об этом заявил исполняющий обязанности городского головы Чернигова Александр Ломако в эфире марафона новостей, сообщает Украинская правда.

"На данный момент информация подтверждена о 4 погибших. Из того, что я вижу, эта цифра может быть больше, к сожалению" , – сказал он.

Напомним, войска РФ нанесли три ракетных удара почти по центру Чернигова, сообщали ранее в ОВА. По данным ОВА, есть погибшие и многие раненые.